9 Mischte voll mit und wirkte nicht eingeschränkt: Serhou Guirassy. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat vor rund 500 Fans die Vorbereitung auf das nächste Spiel aufgenommen. Bei Serhou Guirassy und Deniz Undav sieht es gut aus, Alexander Nübel kann immer noch nicht mit dem Team trainieren.











Alle Fans des VfB Stuttgart können aufatmen. Serhou Guirassy und Deniz Undav, die beide am Samstagabend dick bandagiert in die Kabine humpelten, mischten beim Training am Mittwochnachmittag mit, als wäre nichts gewesen. Insbesondere Undav trumpfte groß auf, verzückte die etwa 500 anwesenden Anhänger unter anderem mit einem Hackentor.