15 Torhüter Dennis Seimen ist bei der deutschen U 19 am Ball. In der Bildergalerie sehen Sie, wann er und die anderen VfB-Youngster für ihr Land spielen. Foto: imago/Bildbyran

In den U-Mannschaften vieler Länder laufen in den nächsten Tagen zahlreiche Stuttgarter Youngster auf. Wir geben einen Überblick.











Neben den neun Profis des VfB Stuttgart sind auch 18 Jugendspieler in der Länderspielpause für ihr Land nominiert. Elf dieser Youngster spielen in den kommenden Tagen für Deutschland – verteilt über die verschiedenen Altersstufen von der U 15 bis zur U 21, wobei es sich bei der U 15 aber nur um einen Lehrgang am DFB-Campus in Frankfurt handelt.