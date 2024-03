7 Hiroki Ito spielt der japanischen Nationalelf in den kommenden Tagen in der Qualifikation zur WM 2026. In der Bildergalerie sehen Sie, wann die neun Nationalspieler aus dem Stuttgarter Profikader am Ball sind. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

In den kommenden Tagen sind zahlreiche VfB-Profis für ihr Land im Einsatz. Wir zeigen, wer wann gegen wen spielt.











Gleich vier Profis des VfB Stuttgart sind beim anstehenden Lehrgang der deutschen Nationalmannschaft mit dabei – für Kapitän Waldemar Anton, Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt, Flügelspieler Chris Führich und Stürmer Deniz Undav ging es an diesem Montag nach Frankfurt zum DFB-Team. Am 23. und 26. März stehen Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande an.