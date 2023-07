Der VfB trifft in einem Vorbereitungsturnier in der Nähe von München auf Borussia Mönchengladbach und 1860 München. Die Uhrzeiten und Rahmenbedingungen im Überblick.

Die Vorbereitung auf die neue Saison geht allmählich in ihre heiße Phase. Drei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt testet der VfB Stuttgart an diesem Samstag bei einem Turnier im Sportpark Heimstetten nahe München seine Form. Gegner sind Borussia Mönchengladbach (16.15 Uhr) und Drittligist 1860 München (17.30 Uhr), gespielt wird jeweils über zweimal 30 Minuten mit Seitenwechsel.

Vor allem das Duell mit den Gladbachern dürfte zu einer Standortbestimmung werden – es ist das erste und zugleich letzte Kräftemessen des VfB mit einem Bundesliga-Konkurrenten in der Vorbereitung. Das Team um den neuen Trainer Gerardo Seoane gewann zuletzt gegen den 1. FC Saarbrücken und den FC Ingolstadt jeweils mit 2:1.

Debüt von Alexander Nübel steht bevor

Bei den Stuttgartern wird vor allem das Debüt des neuen Torhüters Alexander Nübel mit Spannung erwartet, der unter der Woche per Leihe vom FC Bayern nach Bad Cannstatt gewechselt war. Das Turnier in Heimstetten ist ausverkauft, es wird vor Ort keine Tickets oder Tageskassen geben. Sky Sport News überträgt, unsere Redaktion wird mit einem Live-Ticker von den beiden VfB-Partien berichten.

Danach steht für den VfB am 5. August die Generalprobe beim Premier-League-Aufsteiger Sheffield United auf dem Programm, ehe der Pflichtspiel-Ernst beginnt – erst am 12. August im Pokal gegen die TSG Balingen, dann am 19. August in der Bundesliga gegen den VfL Bochum.