VfB Stuttgart: Die MHP-Arena leuchtet bunt

5 Von blau bis rot: Das Stuttgarter Stadion strahlte am Sonntagabend in vielen Farben. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Als Zeichen für Vielfalt und Toleranz erstrahlte die Heimspielstätte des VfB in Bad Cannstatt am Sonntag zum ersten Mal überhaupt in Regenbogenfarben.











Es ganz besonderes Farbenspiel war am Sonntagabend in Bad Cannstatt zu beobachten: Die MHP-Arena, die Heimspielstätte des VfB Stuttgart, leuchtete weit sichtbar in Regenbogenfarben. Der Fußball-Bundesligist und mitgliederstärkste Verein Baden-Württembergs hatte die Aktion als Statement für Vielfalt und Toleranz initiiert – etliche Veranstaltungen in Deutschland standen am Wochenende in eben diesem Zeichen.