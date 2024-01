VfB Stuttgart: Die Hintergründe zum Zaunfahnen-Streit von Bochum

14 Um diese Zahnfahne ging es am Samstagnachmittag in Bochum. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Um 40 Minuten verzögerte sich der Anpfiff zur zweiten Hälfte wegen eines Konflikts zwischen VfB-Fans und Behörden. Was wurde genau mit wem diskutiert? Wie sah die Lösung aus? Und wie geht es jetzt weiter? Die Einzelheiten.











Link kopiert



Diesen Nachmittag werden alle Beteiligten so schnell nicht vergessen. Um stattliche 40 Minuten verzögerte sich der Anpfiff der zweiten Hälfte in der Bundesliga-Partie des VfB Stuttgart beim VfL Bochum, weil ein Konflikt zwischen VfB-Fans und Sicherheitsbehörden um Zaunfahnen im Gästeblock für kontroverse und lange Diskussionen sorgte. Erst um 17.19 Uhr – als die Parallelpartien schon in den letzten Zügen waren – pfiff Schiedsrichter Bastian Dankert den zweiten Durchgang im Ruhrstadion an. Die vorangegangenen Ereignisse bestimmten die Diskussionen aber noch lange nach Spielende. Doch der Reihe nach.