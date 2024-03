10 Begehrtes Foto: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nahm sich nach dem Training für die Fans Zeit. Foto: Baumann/Julia Rahn

Wirklich überraschend kam der Ansturm nicht: Osterferien, dazu gutes Wetter – die Fans des VfB Stuttgart kamen am Dienstagvormittag in Scharen zum öffentlichen Training des Fußball-Bundesligisten. In mehreren Reihen drängten sich die 900 vorwiegend jungen Anhänger dicht an dicht am Trainingsplatz 3 des Vereinsgeländes.