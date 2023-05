58 VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat im Allgäu viele Einblicke erhalten. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Sie haben geschwitzt, sie haben geschuftet – und an Mannschaftsabenden auch etwas fürs Teambuilding getan. Hinter den Profis des VfB Stuttgart liegt ein intensives Trainingslager im Allgäu, das dem Trainerteam eine ganze Reihe frischer Eindrücke brachte. Manche Spieler konnten Werbung in eigener Sache machen, andere hingegen hängen mehr denn je in der zweiten Reihe fest. Und auch taktisch haben sich Tendenzen verfestigt. Die Bilanz einer ereignisreichen Woche.