Am Montagabend erfolgte die Diagnose: VfB-Profi Josha Vagnoman hat beim 1:0-Auswärtssieg in Dortmund eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß erlitten.

Die Diagnose ließ auf sich warten, seit Montagabend steht aber fest: Für Josha Vagnoman ist die Saison mit dem VfB Stuttgart womöglich gelaufen. Der 23-Jährige hat sich nach Auskunft seines Vereins beim 1:0-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß zugezogen. Er müsse deshalb in „den kommenden Wochen“ pausieren. Bei entsprechendem Heilungsverlauf könnte Vagnoman frühestens zum Ende der Saison wieder einsatzbereit sein.

Der Außenbahnspieler hatte in der Halbzeitpause der Partie in Dortmund über Schmerzen im Fuß geklagt. Er war daraufhin durch Leonidas Stergiou ersetzt worden, der ein starker Ersatz war. Der junge Schweizer könnte auch in den kommenden Partien, beginnend mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (18.30 Uhr), die Lücke auf der rechten Seite füllen.

Immer wieder bereiteten Vagnoman seine Füße in der Vergangenheit Probleme. Nach einem Schlag bei der U-21-EM im vergangenen Sommer fiel er von Juni bis November aus. Die Diagnose damals wie heute: Eine Ermüdungsreaktion im Mittelfuß.