7 So sehen Sieger aus: Die VfB-Spieler nach dem 1:0-Sieg in Dortmund. In unserer Bildergalerie blicken wir auf die Partie zurück. Foto: Baumann

Der 1:0-Sieg bei Borussia Dortmund und die praktisch sichere Qualifikation für den Europapokal verschlägt VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Sprache.











Normalerweise hat Sebastian Hoeneß keine Probleme damit, das Spiel seiner Mannschaft direkt im Anschluss prägnant und auf den Punkt zu analysieren. Nicht so am Samstagabend im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Da fehlten dem Trainer des VfB Stuttgart zum ersten Mal in dieser Saison die richtigen Worte. „Ich bin heute nicht in der Lage, das alles wiederzugeben. Vor allem das Geschehen in der zweiten Halbzeit“, bat der 41-Jährige in der Pressekonferenz nach dem Spiel um Entschuldigung.