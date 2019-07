57 Ende der 80-er Jahre stieg das Team des VfB Stuttgart zum Fotoshooting schon mal aufs Dach des Clubhauses. Foto: Baumann

Am Mittwoch wurde mal wieder das aktuelle Mannschaftsfoto des VfB Stuttgart geschossen. Wir haben aus diesem Anlass mal ins Archiv geschaut und nach alten Mannschaftsfotos gefahndet. Es hat sich gelohnt.

Stuttgart - Am Mittwoch war’s mal wieder so weit. Arme nach hinten, Brust raus, bitte recht freundlich – und schon war das neueste Mannschaftsfoto im Kasten. Seit Jahrzehnten ist es Tradition, dass sich die Fußballteams zu Saisonbeginn gemeinsam ablichten lassen. So auch beim VfB Stuttgart.

Gemeinsam mit der Fotoagentur Baumann haben wir aus aktuellem Anlass einmal ins Archiv geschaut – und ein ganz besonderes digitales Fotoalbum zusammengestellt. 90-er, 80-er, 70-er, 60-er – sofern verfügbar haben wir zahlreiche VfB-Mannschaftsfotos zusammengestellt. Der eine eine oder andere Aha-Effekt ist garantiert.

Sie möchten ihn auch erleben? Dann klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie! Wir wünschen viel Spaß.