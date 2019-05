1 Christian Gentner absolvierte in Gelsenkirchen ein Meilenstein seiner Karriere. Foto: Pressefoto Baumann

VfB-Kapitän Christian Gentner hat beim Spiel auf Schalke einen Meilenstein erreicht.

Stuttgart/Gelsenkirchen - VfB-Kapitän Christian Gentner absolvierte in Gelsenkirchen ein Meilenstein seiner Karriere. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler absolviert laut Vereinsangaben sein 500. Pflichtspiel. Gentner spielt die längste Zeit seiner Karriere beim VfB Stuttgart, unterbrochen nur von einer dreijährigen Phase beim VfL Wolfsburg, wo er 99 Spiele (elf Tore) lang reüssierte.

Geht es allerdings nach dem Portal „transfermarkt.de“, so markiert das Spiel auf Schalke bereits sein 555. Pflichtspiel. Allerdings werden dabei auch Spiele in der Regionalliga Südwest sowie der U19-Bundesliga aufgeführt. Ferner zählen auch die Spiele in den europäischen Wettbewerben, im DFB-Pokal und im Liga-Pokal mit bei dieser Auflistung.