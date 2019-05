Spieltagsblog: Wie geht Nico Willig den 34. Spieltag an?

1 Nico Willig und der VfB Stuttgart gastieren beim FC Schalke 04. Foto: Pressefoto Baumann

Wir begleiten die Woche des VfB Stuttgart mit einem Liveblog. Den Auftakt machte die Pressekonferenz mit Nico Willig. Bis zum Abpfiff gegen den FC Schalke 04 halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

Stuttgart - Nach dem 3:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche steht fest: Der VfB Stuttgart hat den Relegationsplatz sicher. Bevor für das Team von Nico Willig aber das dramatische Saisonfinale in zwei Akten ansteht, bestreiten die Schwaben an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) die Partie des 34. und letzten Bundesliga-Spieltags beim FC Schalke 04.

• Pressekonferenz an diesem Donnerstag

• Gegen Schalke droht die „gelbe Gefahr“

• Welche Spieler stehen zur Verfügung?

Wir begleiten die VfB-Woche in einem multimedialen Spieltagsblog. Den Anfang macht die Pressekonferenz am Donnerstag, bei der Interimstrainer Nico Willig den Medienvertretern für Fragen im Vorfeld des Spiels zur Verfügung steht. Los geht es von 14 Uhr an.