15 Sebastian Hoeneß (vorne) wächst gemeinsam mit seinem älteren Bruder Benjamin, der seit Jahren beim FC Bayern München im Marketing tätig ist, bei den Eltern Gisela und Dieter auf. Unsere Bildergalerie zeigt seine Stationen im Fußball. Foto: imago/Sven Simon

Als aktiver Spieler schaffte es der neue VfB-Coach nicht in den Profibereich, als Trainer stieg er kontinuierlich auf. Sein Weg führt ihn nun zum zweiten Mal an den Neckar.









Sebastian Hoeneß ist zurück beim VfB Stuttgart. Der frühere Nachwuchsspieler der Weiß-Roten traut sich zu, das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga zum Klassenverbleib zu führen – und die Verantwortlichen trauen es ihm zu. Weniger als zwei Monate verbleiben. Der Start hat es in sich: Schon am Mittwochabend (18 Uhr/Liveticker) steht das DFB-Pokalviertelfinale beim 1. FC Nürnberg an, vier Tage später reist die Mannschaft zur Auswärtspartie beim VfL Bochum (17.30 Uhr/Liveticker).

An der Seitenlinie steht künftig ein Mann, dessen Karriere in den vergangenen Jahren stark an Fahrt aufgenommen hat. Vom Nachwuchscoach wurde Hoeneß zum Meistertrainer in der dritten Liga. Anschließend verpflichtete Bundesligist TSG Hoffenheim den Fußballlehrer.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf den Weg des 40-Jährigen zurück – von seiner Anfangszeit als Spieler bis hin zu seinen Stationen als Übungsleiter.