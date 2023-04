8 Sebastian Hoeneß (vorne links) auf dem Weg zu seinem ersten Training als VfB-Coach. Foto: Baumann/Julia Rahn

Sebastian Hoeneß hat seine erste Trainingseinheit als Chefcoach des VfB Stuttgart geleitet. Wir haben die ersten Bilder.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Viel Zeit bleibt dem neuen Trainer des VfB Stuttgart nicht vor seinem ersten Einsatz an der Seitenlinie. Am Dienstag wurde Sebastian Hoeneß ab 11 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt, schon am Mittwochabend (18 Uhr) steht das Viertelfinale im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg an.

Um 13 Uhr am Dienstag stürzte sich der Nachfolger von Bruno Labbadia also in die Trainingsarbeit. Erster Programmpunkt: Die Premiere-Ansprache vor der Mannschaft hinter verschlossenen Türen. nach gut zehn Minuten kamen die ersten Spieler auf den Trainingsplatz, Hoeneß folgte in Begleitung des Sportdirektors Fabian Wohlgemuth.

Die Mannschaft war am Montag kurz vor Veröffentlichung der Nachricht über den Trainerwechsel via What’s App informiert worden. Teilweise wurde auch telefoniert. Nun standen am Dienstag 25 Feldspieler und drei Torhüter zur ersten Einheit unter Hoeneß auf dem Platz. Medienvertreter und Fotografen konnten in den ersten Minuten einige Eindrücke gewinnen.

Die Bilder vom ersten Training unter Sebastian Hoeneß haben wir einer Bildergalerie zusammengefasst. Viel Spaß damit.