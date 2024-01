Beide sind sie im Ruhrgebiet geboren – Chris Führich in Castrop-Rauxel, Atakan Karazor in Essen. Und beide spielten sie zu Jugendzeiten einmal tief im Westen beim VfL Bochum, wo sie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) mit dem VfB Stuttgart gastieren.

Die Zeit an der Castroper Straße war für die beiden Akteure dabei unterschiedlich lang und intensiv – bei Führich beschränkte sich das Ganze auf ein halbjähriges Intermezzo: Anfang 2015 schloss sich der damals 17-Jährige dem VfL an, für den er in der Rückrunde auf fünf Einsätze in der B-Junioren-Bundesliga kam. Nach Saisonende zog es ihn zu Rot-Weiß Oberhausen – und über die Stationen 1. FC Köln, Borussia Dortmund und SC Paderborn 2021 zum VfB.

Atakan Karazor gelangen in der Saison 2012/13 vier Tore für Bochum

Karazor dagegen spielte drei Jahre in Bochum, wo er große Teile seiner fußballerischen Ausbildung genoss – und eine tragende Rolle inne hatte. In der Saison 2012/13 war er Stammspieler in der B-Junioren-Bundesliga und auch vierfacher Torschütze. Die folgenden beiden Spielzeiten lief er in der U 19 auf, wo er als älterer Jahrgang dann erneut gesetzt war. Sein weiterer Weg führte Karazor über Borussia Dortmund II und Holstein Kiel im Jahr 2019 zum VfB, wo er inzwischen zu den dienstältesten Profis zählt.

Jetzt also steht für beide die Rückkehr an die frühere Wirkungsstätte an, wo sie mit einem Auswärtssieg den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga festigen möchten.