1 VfB-Trainer Sebastian Hoeneß mit Serhou Guirassy. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nicht nur die VfB-Fans freuen sich über den Sieg der Schwaben gegen den FSV Mainz 05. Auch die Spieler selbst zeigen ihre Freude im Netz. Ein Profi wird natürlich auch da besonders hervorgehoben.











Link kopiert



VfB-Profi Serhou Guirassy ist am Samstag im Spiel gegen den FSV Mainz 05 im Torrausch. Nachdem er die Schwaben bereits in der 56. Minute in Führung bringt, macht er auch noch in den letzten 10 Minuten mit zwei Toren das 3:1 für den VfB Stuttgart klar.