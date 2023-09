15 Serhou Guirassy überzeugte mal wieder – und erzielte seinen ersten Dreierpack in dieser Saison. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat am 4. Bundesliga-Spieltag beim 1. FC Mainz 05 3:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert



Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 3:1 gewonnen . Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß neun Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es den SV Darmstadt 98 in Stuttgart (22. September, 20.30 Uhr, Liveticker).