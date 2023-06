13 Der VfB-Torschütze kann es kaum fassen. Die Stuttgarter müssen in die Relegation. Foto: Baumann/Julia Rahn

Ein Heimsieg hätte den Klassenverbleib bedeutet, doch nach dem 1:1 müssen die Stuttgarter in die Relegation – und der Trainer Sebastian Hoeneß blickt schon nach vorne.









Sebastian Hoeneß hat die Enttäuschung sofort gespürt. Bei seinen Spielern, die sich auf den Rasen fielen ließen und bei den Fans auf den Rängen. Also setzte der Trainer des VfB Stuttgart zu einem kleinen Lauf an. Nach vorne ging es – im wahrsten Sinne des Wortes. Hoeneß trabte vor die Cannstatter Kurve in der Mercedes-Benz-Arena, ballte die Faust und signalisierte: Es ist noch nicht vorbei.