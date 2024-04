1 Hiroki Ito und Chris Führich – Enttäuschung nach dem 1:2 des VfB Stuttgart beim SV Werder Bremen. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin Müller

Nach deiner gefühlten Ewigkeit hat der VfB Stuttgart mal wieder ein Spiel in der Fußball-Bundesliga verloren. Wie konnte es zum 1:2 beim SV Werder Bremen kommen? Wir analysieren die Partie.











Enttäuschte Mienen, hängende Köpfe, fragende Blicke? Momente wie diese gab es zuletzt ja eigentlich keine mehr beim VfB Stuttgart. Momente, in denen so rein gar nichts klappen will – und die am Ende zu einem Tag werden, bei dem gleich mehrere unglückliche Themen zusammenkommen. Nach elf ungeschlagenen Bundesliga-Spielen und neun Siegen in dieser Zeit erwischten die Stuttgarter am Sonntagnachmittag in Bremen mal wieder so einen Tag – und mussten beim 1:2 beim SV Werder (Liveticker zum Nachlesen und alle Statistiken) ausgerechnet vor den kniffligen Aufgaben bei Bayer Leverkusen und gegen den FC Bayern einen herben Dämpfer hinnehmen. „Vielleicht“, sagte der VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, „hat heute das eine oder andere Prozent, der letzte Wille gefehlt.“