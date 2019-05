12 VfB-Trainer Nico Willig setzt auf eine veränderte Startelf im Vergleich zur Vorwoche. Foto: Pressefoto Baumann

Anastasios Donis wird gegen Schalke zunächst auf der Bank platznehmen. Trainer Nico Willig setzt auf folgende Startformation.

Stuttgart/Gelsenkirchen - Der VfB Stuttgart tritt am letzten Bundesligaspieltag beim FC Schalke 04 an (15.30 Uhr, Liveticker). Für beide Mannschaften geht es tabellarisch um nichts mehr. Für den VfB gilt jedoch: Rhythmus halten, Spannung aufbauen, Schwung mitnehmen für die anstehende Relegation (23. und 27. Mai, jeweils 20.30 Uhr, Gegner steht noch nicht fest.).

Da dem VfB die gelbe Gefahr droht – gleich vier Spieler könnten in der Relegation aufgrund ihrer jeweils fünften Gelben Karte gesperrt sein – hat sich Trainer Nico Willig für mehrere Änderungen in der Startformation entschieden. Welche Truppe er gegen die Knappen ins Rennen schickt, sehen Sie in der Bildergalerie.