Er war einer der Stabilitätsanker der vergangenen Wochen beim VfB Stuttgart: In bislang jedem Spiel unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß sorgte Atakan Karazor auf der Position vor der Abwehr für die nötige Sicherheit, gewann wichtige Zweikämpfe, coachte seine Mitspieler. All das wird er am Samstag im wichtigen Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC (15.30 Uhr/Liveticker) nicht tun – der 26-Jährige ist nach seiner zehnten Gelben Karte der Saison gesperrt.