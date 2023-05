So will Sebastian Hoeneß spielen lassen

12 Voller Fokus auf die Hertha: VfB-Trainer Sebastian Hoeneß will in Berlin wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren. Mit welcher Aufstellung? In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf die wahrscheinliche Anfangsformation. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Schlüsselspiel in Berlin: Der VfB-Trainer fordert von seinem Team Widerstandskraft – und muss in der Defensive zwei Stammspieler ersetzen. Wir blicken auf die voraussichtliche Startelf.









Es ist der Inbegriff eines Sechs-Punkte-Spiels, das den VfB Stuttgart in der Hauptstadt erwartet: Mit einem Sieg beim Tabellenletzten Hertha BSC an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) könnte das Team von Sebastian Hoeneß einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gehen – und zugleich den direkten Konkurrenten quasi uneinholbar auf neun Punkte distanzieren. Der VfB-Trainer warnt vor den Berlinern. „Sie haben immer wieder gezeigt, dass sie unangenehm sein können“, sagt Hoeneß. Die Zuversicht überwiegt dennoch: „Ich sehe uns gefestigt und mit einem inneren Glauben, die Widerstände gemeinsam zu bewältigen.“