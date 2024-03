1 Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo muss gegen den VfB seine Abwehr umbauen. Foto: imago/Kessler-Sportfotografie

TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo muss im Heimspiel gegen den VfB auf wichtige defensive Stammkräfte verzichten, die in dieser Saison auch schon ihre Torgefahr unter Beweis gestellt haben.











Pellegrino Matarazzo wird sich einiges einfallen lassen müssen in dieser Trainingswoche. Wenn der Chefcoach der TSG Hoffenheim an diesem Samstag (18.30 Uhr/Liveticker) mit seinem Team auf den VfB Stuttgart trifft, fehlen ihm gleich zwei Stammkräfte – beide in der Defensive.