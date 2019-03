14 Stuttgarts Alex Esswein gegen Dormtunds Marius Wolf – der VfB hat es dem BVB so schwer wie möglich gemacht. Foto: Bongarts

Der VfB Stuttgart hat bei Borussia Dortmund mit 1:3 verloren, aber einen leidenschaftlichen Auftritt gezeigt. Die Pressestimmen zur Partie.

Stuttgart/Dortmund - Mit der Unterstützung von über 7 500 Fans ist der VfB Stuttgart in den Ruhrpott gereist, um bei Borussia Dortmund um Punkte zu kämpfen. Punkte gab es keine, jedoch allenthalben Respekt für eine kämpferische, leidenschaftliche Performance. Wir haben die Pressestimmen zur Partie für Sie zusammengefasst.

Der „Spiegel“ sieht Borussia Dortmund „an der Schmerzgrenze“ und findet, die bis Samstagmittag die Tabelle anführenden Borussen wirken wie ein „ausgelaugter Marathonläufer“, der sich allerdings vom zwischenzeitlichen Ausgleich durch Marc-Oliver Kempf nicht irritieren ließ, weiter auf Sieg spielte und für diese Einstellung belohnt wurde.

Der „kicker“ legte den Fokus zum einen auf den starken Christian Pulisic, der „rechtzeitig aufdrehte“. Zum anderen auf BVB-Trainer Lucien Favres Zitat, der VfB habe „einen gigantischen Bus geparkt“.

Das sagen die VfB-Akteure – lesen Sie hier die Stimmen zum Spiel

Die Kollegen des Portals „Spox“ sehen, wie der BVB einen „wichtigen Schritt macht“ und zitieren Dortmunds Sportchef Sebastian Kehl. Der wollte nämlich trotz des Kantersiegs der Bayern von einem Fingerzeig für den Meisterkampf nichts wissen. „Wir haben alles selber in der Hand und wollen den maximalen Erfolg“, so Kehl.

„Der Westen“, der sich traditionell intensiv mit dem BVB beschäftigt, schreibt von „Erleichterung beim BVB“ und findet, dass „Mario Götze sich „für die Nationalmannschaft empfiehlt.“ Allerdings legt man auch per Kommentar den Finger in die Wunde und meint, dass der BVB sich weiter steigern müsse, auch wenn er nun endlich mal wieder gewonnen habe.

Bei den „Ruhr Nachrichten“ sieht man Mario Götze das Spiel lenken und Paco Alcacer als Matchwinner.

Lesen Sie hier die Fünferkette – die Analyse unserer Redaktion

„Nächste Woche beginnt in der Dortmunder Westfalenhalle die ‚Creativa’, Europas größte Messe für kreatives Gestalten. Vielleicht gehen die Fußballer von Borussia Dortmund ja mal aus Interesse hin, denn in ihrem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag gleich nebenan zeigte sich einmal mehr, dass der BVB momentan genau daran leidet: am Mangel von kreativer Gestaltung“ – der Einstieg der „Süddeutschen“ in ihren Bericht lässt erahnen, welch ein Bollwerk der VfB gegen die Borussen aufgebaut hatte. Schließlich gelang es denn Borussen dann aber doch, den „Bus aus dem Parkverbot“ zu holen.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Die „Tagesschau“ sieht den BVB sich gegen Stuttgart zum „Sieg mühen.“

Wir haben die eingesetzten VfB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet – lesen Sie diese hier. Auch Sie selbst haben die Chance, die Spieler zu bewerten – geben Sie die „Noten für die Roten ab!“ In der Bildergalerie haben wir noch einmal die besten Bilder der Partie zusammengefasst.