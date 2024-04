12 Der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß fordert von seinen Spielern in Leverkusen höchste Aufmerksamkeit. Foto: Baumann/Cathrin Müller

Der Reiz ist groß. Denn die Spitzenpartie der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr) erhält viel Aufmerksamkeit – und der VfB Stuttgart traut sich zu, die Erfolgsserie von Bayer Leverkusen zu durchbrechen. Die Mannschaft von Xabi Alonso hat in der laufenden Saison bereits 45 Pflichtspiele absolviert und noch keines davon verloren. Das will die Elf von Sebastian Hoeneß ändern. „Wir waren jetzt zweimal nah dran. Aber das nutzt uns zunächst nichts. Wir müssen den gleichen Mut aufbringen wie in den Spielen zuvor gegen die Leverkusener“, sagt der VfB-Coach.