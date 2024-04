1 Eng ging es zuletzt zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen zu – wie hier zwischen Serhou Guirassy (rechts) und Jonathan Tah. Foto: Baumann/Volker Müller

Mit den Stuttgartern gastiert am Samstag der Tabellendritte beim Spitzenreiter aus Leverkusen – doch das ist nicht die einzige Besonderheit an diesem Spieltag. Michael Reschke blickt dabei auf seine beiden Ex-Clubs.











Link kopiert



Seit 45 Pflichtspielen ungeschlagen. Das ist der helle Fußballwahnsinn, den Bayer Leverkusen hat wahr werden lassen. Die letzte Niederlage datiert vom 27. Mai 2023 – 0:3 beim VfL Bochum. Für den Werksclub ist dieser Tag fast historisch, weil es zwar das Ende der vergangenen Saison darstellt, gleichzeitig aber auch den Ausgangspunkt einer unglaublichen Erfolgsserie bildet. In drei Wettbewerben ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso seither nicht mehr zu bezwingen gewesen. Und nun kommt am Samstag (18.30 Uhr) der VfB Stuttgart in die Bayarena – das Team, das die Leverkusener Elf in den vergangenen Monaten zweimal am Rande einer Niederlage hatte. Es ist auch die Mannschaft, die in der Bundesliga nach Bayer am meisten überzeugt.