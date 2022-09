1 Wieder alles gut? Sven Mislintat (li.) und Alexander Wehrle (re.) haben sich ausgesprochen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart in Person seines Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle präsentierte den Coup erst auf der Mitgliederversammlung, dann am Tag danach auf einer Pressekonferenz. Philipp Lahm und Sami Khedira als externe Berater sowie Christian Gentner als Leiter Lizenzspieler werden den VfB künftig in sportlichen Dingen unterstützen. Dumm nur, dass der derzeit maßgebliche Mann, Sportdirektor Sven Mislintat gerade bei der Personalie Gentner nicht frühzeitig eingebunden war.

Daher war der öffentliche Sturm der Entrüstung groß – vor allem, da demnächst die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Mislintat über Sommer 2023 hinaus anstehen. In Folge dessen gab es nun eine Aussprache zwischen Wehrle und Mislintat.

Wehrle räumt Fehler ein

„Wir haben detailliert über den Fahrplan für unsere Vertragsgespräche sowie über die Entscheidungen zur Erweiterung unserer Sport-Struktur gesprochen. Sven hat ja bereits am Sonntagabend zum Ausdruck gebracht, dass er die Einbindung von Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner als Bereicherung für den VfB empfindet“, sagte Wehrle nun – und räumte ein: „Es wäre im Nachhinein sicher besser gewesen, Markus Rüdt und Sven Mislintat frühzeitig einzubinden. Das ist besprochen und mit Sven ausgeräumt.“

Sven Mislintat wiederum erklärte: „Wir hätten es als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein. Ungeachtet dessen freuen sich Markus, Rino und ich sehr über die Rückkehr von Gente zum VfB und stehen dieser maximal positiv gegenüber. Wir werden ihn so in unser Team integrieren, als hätten wir ihn selbst ausgewählt. Ebenso freuen wir uns über die Einbindung von Sami Khedira und Philipp Lahm als Berater des Vorstands.“

Die Verhandlungen über die weitere Zusammenarbeit werden nach dem 15. Spieltag aufgenommen und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Nach dem 15. Spieltag geht die Bundesliga in die WM-Pause.