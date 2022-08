So lange dauerte die Warterei in den vergangenen Jahren

23 Trainer Pellegrino Matarazzo: In dieser Saison gab es für den VfB noch keinen Dreier – einen Überblick, wie es in den vergangenen 22 Jahren lief, finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart gehörte in der Bundesliga nur selten zu den Schnellstartern, und trotzdem wäre es nun höchste Zeit für den ersten Erfolg – sonst könnte es, das zeigt die Geschichte, ziemlich eng werden.















Nein, einen Fehlstart hat der VfB Stuttgart nicht hingelegt – noch nicht. Dafür waren die Leistungen in dieser Saison zu gut und die Gegner (drei Europapokal-Teilnehmer) zu schwer, zudem zeigte sich das Team kämpferisch stets voll auf der Höhe. Und: Nun folgt am Samstag (15.30 Uhr) das Heimspiel gegen den FC Schalke 04.

Alle beim VfB wissen um die Bedeutung dieser Partie. Gibt es den ersten Dreier, ist das Team mit dann sechs Punkten aus fünf Spielen im Soll. Andererseits ist aber auch klar: Reicht es wieder nicht zu einem Sieg, würde unweigerlich von einem Fehlstart gesprochen werden. Und es kämen ungute Erinnerungen hoch.

Auch in den Spielzeiten 2018/19 und 2015/16 war der VfB nach fünf Spieltagen noch sieglos. Es folgten danach in der sechsten Partie zwar die ersten Erfolgserlebnisse durch ein 2:1 bei Werder Bremen (2018/19) und ein 3:1 bei Hannover 96 (2015/16) – am Ende aber stand jeweils der Abstieg in die zweite Liga.

Lieblingsgegner ist der FSV Mainz 05

Nun muss man nicht gleich schwarz malen, denn die Statistik seit der Jahrtausendwende kann natürlich auch positiv gelesen werden. Fünfmal dauerte die Warterei auf den ersten Saisonsieg zwar bis zum sechsten Spieltag – aber eben auch nie länger. Und noch etwas spricht für ein Erfolgserlebnis am Samstag gegen den FC Schalke 04: In 14 Jahren gelang der erste Dreier vor eigenem Publikum. Noch besser wäre allerdings, würde der VfB auf den FSV Mainz 05 treffen. Der Club ist, was erste Erfolgserlebnisse in einer Saison angeht, der absolute Lieblingsgegner (4x). Bis zum Duell gegen die Mainzer sollte der VfB diesmal allerdings nicht warten – es findet erst nach der WM-Pause im Januar statt.

Einen Überblick, wie lange die Warterei auf den ersten Sieg in den vergangenen 22 Spielzeiten gedauert hat, finden Sie in unserer Bildergalerie.