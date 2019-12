1 Abschied nach viereinhalb Jahren: Emiliano Insua spielt künftig nicht mehr für den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Patrick Seeger

Viereinhalb Jahre lang spielte Emiliano Insua für den VfB Stuttgart. In der Winterpause wird er den Verein verlassen. Das sagt Sven Mislintat zur Personalie.

Hannover - Bereits am Freitagabend hatte sich Emiliano Insua von seinen argentinischen Teamkollegen beim VfB Stuttgart verabschiedet. Am Samstag meldete dann der VfB Stuttgart, dass der 30-Jährige den Verein in der Winterpause verlassen wird.

„Emiliano hat sich immer absolut professionell verhalten, auch zuletzt, als er nur noch selten zum Einsatz kam. Emiliano möchte regelmäßig spielen und hat uns deshalb gebeten, den VfB im Winter verlassen zu dürfen, sofern sich eine entsprechende Möglichkeit bietet“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, „sobald er die letzten Details mit seinem neuen Verein vereinbart hat, wird der Transfer erfolgen. Wir wünschen Emiliano und seiner Familie alles Gute für die Zukunft.“ Wahrscheinlich ist ein Engagement in den USA.

Lesen Sie hier: Unser Spieltagsblog zur Partie des VfB in Hannover

Insua war im Sommer 2015 von Atlético Madrid zum VfB gekommen und ist mit seiner Familie in viereinhalb Jahren in Stuttgart heimisch geworden. Unter Trainer Tim Walter kam er in dieser Saison nach einigen schwächeren Spielen aber nicht mehr zum Einsatz. Auch am Samstag in Hannover gehörte der Linksverteidiger nicht zum Kader.