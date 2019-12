1 Emiliano Insua wird den VfB Stuttgart verlassen. Foto: Baumann

Sein Vertrag läuft im Sommer aus, sein Abschied vom VfB Stuttgart hatte sich bereits angedeutet. Nun scheint er besiegelt. Zumindest sagt Emiliano Insua schon mal Adios.

Stuttgart - Nach viereinhalb Jahren endet beim VfB Stuttgart in den nächsten Tagen wohl eine Ära. Emiliano Insua wird den Fußball-Zweitligist noch in diesem Winter verlassen. Darauf deutet alles hin – vor allem all das, was der 30-Jährige auf der Internetplattform Instagram von sich gab.

Dort postete der Argentinier Fotos seiner Landsmänner beim VfB – Santiago Ascacibar, Nicolas Gonzalez und Mateo Klimowicz – und garnierte sie mit emotionalen Abschiedsworten. „In kurzer Zeit hat sich eine wunderbare Freundschaft gebildet, die für immer anhalten wird“, steht bei einem Bild, das Klimowicz mit Insuas Söhnen zeigt. Dazu: „Noah und Iker verlieren ihren großen Bruder.“ Außerdem wünscht Insua seinen Landsleuten „für den Rest der Saison Erfolg“.

In Stuttgart fühlte sich Familie Insua heimisch

Emiliano Insua war im Sommer 2015 von Atlético Madrid zum VfB gekommen. Zuvor hatte er eine lange Reise durch Europa mit vielen Stationen gemacht, in Stuttgart wurde er dann heimisch und blieb viereinhalb Jahre. Seine Frau spielte eine Zeit lang Hockey beim HTC Stuttgarter Kickers. Auf der Position des Linksverteidigers war Insua meist Stammkraft, stieg aber auch zweimal mit dem VfB ab. In dieser Saison hatte er nie zu seiner Form gefunden, zuletzt setzte Trainer Tim Walter lieber auf Mittelfeldspieler Gonzalo Castro hinten links statt auf Insua. Im Sommer wäre der Vertrag des Argentiniers ausgelaufen.

Wohin es den Familienvater zieht, ist noch offen. Die „Bild“-Zeitung bringt einen Wechsel in die USA ins Gespräch.