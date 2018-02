VfB-Stürmer Mario Gomez sieht gute Chancen auf WM-Teilnahme

Mario Gomez will mit zur Fußball-WM nach Russland fahren. Foto: dpa

Noch gut vier Monate bis zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Der VfB Stuttgart Stürmer Mario Gomez rechnet sich gute Chance aus, dass Joachim Löw ihn mitnimmt.

Stuttgart - Nationalstürmer Mario Gomez schätzt seine Chancen auf eine Teilnahme an der Fußball-WM in Russland in diesem Jahr als gut ein. „Joachim Löw weiß, was ich kann, auch für den Fall, dass er mich als Joker mitnimmt“, sagte der Offensivspieler vom VfB Stuttgart der „Welt am Sonntag“. „Ich denke, der Bundestrainer kann das sehr gut einschätzen. Er weiß, dass er sich auf mich verlassen kann.“

Löw kenne seine Stärken, sagte Gomez, der bereits 71 Länderspiele für die DFB-Auswahl absolviert hat. „Zu wissen, wo im Sechzehner der Ball hinkommt, ist meine absolute Stärke. Wichtig ist, dass er sieht, ob ich fit bin, die Energie und das Selbstbewusstsein habe. Im Moment habe ich das zu 100 Prozent“, ergänzte der 32-Jährige.

Seit seiner Rückkehr vom VfL Wolfsburg zum VfB Stuttgart im Winter hat der Stürmer ein Tor erzielt, für die Niedersachsen hatte er in dieser Saison ebenfalls einmal getroffen. Seine geringe Torquote sieht Gomez nicht als Nachteil im Kampf um die WM-Plätze. „Wenn ich jetzt bei den Bayern wäre, würde man natürlich Tore erwarten müssen“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass es für den Bundestrainer eine sehr große Rolle spielt, ob ich jetzt noch fünf oder zehn Tore mache.“