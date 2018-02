FC Ausgburg empfängt den VfB Stuttgart Alles Wissenswerte zum VfB-Spiel in der Fuggerstadt

Von red 16. Februar 2018 - 18:00 Uhr

Im Hinspiel trennten sich die Clubs 0:0. Es war das erste Remis in der Bundesliga-Historie der beiden Mannschaften. Foto: Pressefoto Baumann

Im sechsten Pflichtspiel im neuen Fußballjahr tritt der VfB Stuttgart auswärts beim FC Augsburg an. Wir fassen alle Informationen rund um die Partie kompakt zusammen.

Stuttgart - An diesem Sonntagnachmittag tritt der VfB Stuttgart auswärts beim FC Augsburg an. Die Fuggerstädter sind der Angstgegner der Schwaben, in bisher elf Duellen holten die Schwaben gerade einmal drei Siege und ein Remis, die restlichen Partien gingen verloren. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 0:0.

Alles Wissenswerte rund um die Partie haben wir kompakt zusammengefasst.

Anpfiff: Sonntag, 15.30 Uhr

Schiedsrichter: Tobias Stieler (SR), Dr. Matthias Jöllenbeck (SR-A. 1), Christian Gittelmann (SR-A. 2)

VAR: Christian Dingert (VA), Thorben Siewer (VA-A)

4. Offizieller: Johan Pfeiffer

Stadion: WWK Arena Faninfo: Homepage Augsburg | Homepage VfB

• Die Pressekonferenz vor dem Spiel (Ticker und Video)

• Hoffen auf den angeschlagenen Mario Gomez

• Die verheerende Bilanz gegen Augsburg

• Trainer Korkut schärft die Sinne

• Augsburgs Trainer Baum sieht den FCA nicht in der Favoritenrolle

Nach der Partie können unsere Leser die VfB-Spieler mit Noten bewerten.