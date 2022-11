19 Das Spiel in Leverkusen setzte den Schlusspunkt unter eine Serie, wie es sie in der Geschichte des VfB Stuttgart noch nie gab – alle 17 Partien, in denen das Team ohne Auswärtssieg blieb, finden Sie in unserer Bildergalerie. Foto: Baumann

In seiner langen Geschichte hat der VfB Stuttgart viele Spiele abgeliefert, die getrost als „historisch“ bezeichnet werden können – sie brachten nicht nur Titel ein, sondern sorgten zum Beispiel auch für Aufsehen in der Champions League. In diese Reihe passt der 2:0-Erfolg am 11. Dezember 2021 beim VfL Wolfsburg zwar nicht, geschichtsträchtig ist diese Partie allerdings ebenfalls: Es war der bislang letzte Auswärtssieg des VfB! Im Jahr 2022 gab es keinen einzigen Dreier auf fremden Plätzen, weder unter Chefcoach Pellegrino Matarazzo noch unter Interimstrainer Michael Wimmer. Was für eine Gruselserie!

Los ging es mit einem 0:0 bei Greuther Fürth, im letzten Spiel vor der WM- und Winterpause gab es eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Noch lebt die Hoffnung, dass es 2023 besser wird – bis dahin bleibt den Fans des Bundesliga-Drittletzten nichts anderes übrig, als sich mit der traurigen Bilanz der letzten 17 Auswärtsspiele zu beschäftigen. Alle vergeblichen Versuche des VfB, auf fremden Plätzen zu gewinnen, finden Sie auf einen Blick in unserer Bildergalerie.