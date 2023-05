1 Alexander Wehrle (li.), Michael Wimmer: Wird der Interimstrainer zum Chefcoach befördert? Foto: Baumann

Der Vorstandsvorsitzende muss dringend mit Sportdirektor Sven Mislintat und Interimstrainer Michael Wimmer über deren Zukunft sprechen. Dabei hat er auch die Termine der WM in Katar im Hinterkopf.









Beim VfB Stuttgart stehen wichtige Personalgespräche an: Nicht nur die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat, dessen Vertrag am 30. Juni 2023 endet, ist ungeklärt. Sondern auch die Frage, ob Michael Wimmer vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert wird oder ob ein neuer Mann für diese Aufgabe gesucht werden muss. Spätestens bis zum 12. Dezember, so verkündete es der VfB nach dem letzten Spiel vor der WM-Pause in Leverkusen (0:2), wird Klarheit herrschen – an diesem Tag beginnt die Vorbereitung auf den zweiten Teil der Saison. Geht es nach Alexander Wehrle, werden allerdings schon vorher Fakten geschaffen.