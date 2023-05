Was Waldemar Anton derzeit so stark macht

13 Kein Durchkommen: Waldemar Anton (rechts) drängt Gladbachs Stefan Lainer ab. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB-Verteidiger ist seit Wochen einer der Stabilisatoren der Stuttgarter Defensive. Wie kam es zum Leistungsaufschwung nach dem Formtief zu Beginn des Jahres?









Natürlich versuchte es Borussia Mönchengladbach am Ende auch mit der Brechstange. Immer wieder flogen hohe Bälle in den Strafraum des VfB Stuttgart, der den knappen 2:1-Vorsprung aber mit mehreren gewonnenen Kopfballduellen über die Zeit brachte. Eigentlich hätten es die Borussen auch wissen können: An diesem Nachmittag gab es in der Luft nicht viel zu holen gegen den VfB. Was ganz wesentlich auch an Waldemar Anton lag.