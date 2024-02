Verteidiger des VfB Stuttgart: Der stille Stabilisator – wie Hiroki Ito das VfB-Spiel prägt

10 VfB-Verteidiger Hiroki Ito hatte in Darmstadt einiges zu tun. Foto: Baumann

Der Verteidiger ist nach persönlich anspruchsvollen Monaten wieder in Topform – und das zur richtigen Zeit, um die VfB-Defensive angesichts einiger Ausfällen zu stärken. Was zeichnet Ito aus? Sportdirektor Fabian Wohlgemuth äußert sich.











Link kopiert



Die letzte Aktion eines Spiels ist meist eine unscheinbare. Ein Querpass im Mittelfeld oder ein weiter Abstoß, der vom lang gezogenen Schlusspfiff des Schiedsrichters übertönt wird. Beim umkämpften 2:1-Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim SV Darmstadt 98 aber hatte ebendieser schlichte Schlussakkord einen repräsentativen Charakter für den gesamten Nachmittag: In der neunten Minute der Nachspielzeit nahmen die Gastgeber einen letzten Anlauf in ihren Ausgleichsbemühungen, wie so oft mit einem hohen Ball in den Stuttgarter Strafraum. Wie so oft aber auch vergebens: Das Spielgerät war die sichere Beute von Hiroki Ito, der am höchsten stieg und ein letztes Mal per Kopf klärte.