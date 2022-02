1 Mit einem Messer wollte eine Jugendliche Geld erpressen. Foto: imago images/Ulrich Roth/Ulrich Roth

Eine 40-Jährige wurde in einer Tiefgarage in Gerlingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag überfallen und leicht verletzt. Hat jemand die Täterin gesehen? Sie flüchtete in die U 6.















Link kopiert

Gerlingen - Eine 40-Jährige wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag kurz nach Mitternacht in der Tiefgarage an der Endhaltestelle der U 6 von einer Jugendlichen mit einem Cuttermesser bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da sich das Opfer wehrte, kam es zu einem Handgemenge, bei dem die 40-Jährige leicht verletzt wurde. Die Täterin, die mit einer weiteren Jugendlichen unterwegs war, flüchtete und stieg in die U 6 Richtung Stuttgart. Sie ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, hat dunkelbraune, lange Haare, trug eine schwarze Jogginghose mit drei weißen, seitlichen Streifen, eine dunkelblaue Jacke sowie weiße Sportschuhe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08 00 / 11 00 225.