1 Bei einer gefährlichen Auseinandersetzung in Pattonville musste die Polizei eingreifen. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Ein 54-Jähriger greift beherzt ein, als ein 16-Jähriger in Pattonville einen 17-Jährigen mit einem Messer bedroht: Er überwältigt den Angreifer und hält ihn fest, bis die Polizei kommt. Gegen den Jugendlichen, der schon mehrfach durch Gewaltdelikte auffiel, wird Haftbefehl erlassen.















Link kopiert

Remseck - Gegen einen 16-jährigen Jugendlichen hat ein Haftrichter am Freitag Haftbefehl erlassen. Er soll, wie die Polizei erst am Montag berichtete, am vergangenen Mittwoch im Remsecker Teil von Pattonville (Kreis Ludwigsburg) einen 17-Jährigen mit einem Messer attackiert haben. Der Angreifer ist seit Freitag in Untersuchungshaft.

Kurz vor 18 Uhr soll der Jugendliche dem späteren Opfer, das mit zwei 16-jährigen Mädchen unterwegs war, in der John-F.-Kennedy-Allee begegnet sein. Ohne dass es zuvor Berührungspunkte zwischen den beiden Jugendlichen gegeben habe, soll der Tatverdächtige versucht haben, den um ein Jahr Älteren zu provozieren. Die beiden verwickelten sich nach Polizeiangaben zunächst in ein Wortgefecht, bei dem der 16-Jährige ein Klappmesser gezogen, es geöffnet und damit auf sein Gegenüber einzustechen versucht habe. Der 17-Jährige konnte ausweichen und schrie den Angreifer an, er solle das Messer weglegen. Die beiden Mädchen riefen zwischenzeitlich die Polizei. Unterdessen bemerkte ein 54 Jahre alter Mann die gefährliche Situation, sah das Messer und griff beherzt ein: Er brachte den 16-Jährigen zu Boden und fixierte ihn, bis die Polizei kam.

Der Überwältigte wehrte sich gegen die vorläufige Festnahme, bei der er daraufhin leichte Verletzungen erlitt, und beleidigte einen Polizeibeamten. Da er den Anschein erweckte, in einer psychischen Ausnahmesituation zu stecken, kam er zunächst in eine psychiatrische Einrichtung. Im Laufe des Freitags wurde der 16-Jährige, der laut Polizeiinformation als jugendlicher Intensivtäter in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Gewaltdelikten auffällig geworden war, aber auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen ihn erließ. Der 16-Jährige kam daraufhin in ein Gefängnis.