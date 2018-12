Verstärkte Polizeikontrollen wegen Terrorlarm Wie sicher fühlen Sie sich am Stuttgarter Flughafen?

Von Antonio Jung 21. Dezember 2018 - 16:04 Uhr

Nach möglichen Ausspähversuchen am Flughafen Stuttgart zeigt die Polizei mit bewaffneten Kräften Präsenz. Das fällt natürlich auch den Fluggästen auf. Das Ergebnis einer Umfrage fällt aber eindeutig aus.





Stuttgart - Nach mutmaßlichen Ausspähversuchen am Stuttgarter Flughafen bleiben die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei erhöht. Am Freitagmorgen hat es zwei Wohnungsdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und eine in Baden-Württemberg gegeben. Aufgrund des Terroralarms patrouillieren viele Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten durch den Flughafen. Der Flugbetrieb wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt. Wir haben Reisende gefragt, ob sie sich am Stuttgarter Flughafen trotz der jüngsten Ereignisse sicher fühlen.

