Anschlagsgefahr in Stuttgart? Terroralarm am Flughafen: Razzia bei Verdächtigen

Von Wolf-Dieter Obst 21. Dezember 2018 - 11:16 Uhr

Die Sicherheitsvorkehrungen am Stuttgarter Flughafen waren auch am Freitag erhöht. Foto: SDMG

Während des Terroralarms am Stuttgarter Flughafen, bei dem die Polizeipräsenz deutlich erhöht wurde, haben die Ermittler jetzt mehr Klarheit geschaffen. Mit einer Durchsuchungsaktion bei den Verdächtigen.

Stuttgart - Im Zusammenhang mit dem Terroralarm am Stuttgarter Airport und an anderen Flughäfen im Land haben Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft vier Beschuldigten einen überraschenden Besuch abgestattet. Am Freitagmorgen hat es zwei Wohnungsdurchsuchungen in Nordrhein-Westfalen und eine in Baden-Württemberg gegeben. Dies gab der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl am Freitag bekannt. Nach Informationen unserer Zeitung waren die Ermittler unter anderem am südlichen Oberrhein im Regierungsbezirk Freiburg zugange.

„Wir ermitteln gegen die Beschuldigten wegen des Verdachts einer Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“, bestätigt Heiner Römhild, Sprecher der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Die Durchsuchungsaktionen am Freitag galten noch zwei Beschuldigten in dem Verfahren. Bei zwei anderen hatte sich der Tatverdacht schon vorab nicht erhärtet. Haftbefehle sind allerdings nicht beantragt worden.

Sicherheitsmaßnahmen seit Mittwoch erhöht

Am Mittwochabend waren die Sicherheitsmaßnahmen am Stuttgarter Flughafen deutlich erhöht worden. Erstmals wurde öffentlich, dass seit einigen Tagen gegen Verdächtige ermittelt wird, die Flughäfen für Anschläge ausspähen sollen. In der vergangenen Woche war auf den Fildern ein verdächtiger Transporter beobachtet worden, dessen Insassen das Gebäude fotografiert haben sollen.

Dass sie womöglich einen Anschlag vorbereiten wollten, war nicht von der Hand zu weisen: Nach Medienberichten sollen dieselben Männer aus Nordrhein-Westfalen auch schon am Flughafen Charles de Gaulle in Paris aufgefallen sein. Schon früh wurde bekannt, dass es sich bei den Männern um Vater und Sohn handeln soll, die aus dem Raum Aachen stammen. Sie werden laut Terrorismusexperten salafistischen Kreisen zugerechnet.