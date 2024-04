Der Bodenschatz Stuttgarts ist das Mineralwasser. Rund 44 Millionen Liter sprudeln laut Stadt täglich aus den in Cannstatt und Berg gelegenen Quellen, umgerechnet 500 Liter pro Sekunde. Sie speisen drei Mineralbäder – das Berg, das Leuze und das Mineralbad Cannstatt – sowie etliche Mineralbrunnen. Dazu gehört auch ein Brunnenensemble, das sich zwischen Leuze und Leuze-Parkhaus befindet. Ein bei Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen beliebter Ort, um Mineralwasser zu tanken und zu trinken – vorausgesetzt die Brunnen laufen, was seit längerer Zeit nicht der Fall ist. Und das hat nichts mit der Jahreszeit zu tun, sondern mit ausstehender Wartung.

Das verschmutzte Brunnenensemble Foto: Sellner

Auf Anfrage bestätigt das zuständige Tiefbauamt, dass die Brunnenanlage, die das Mineralwasser unmittelbar aus dem Leuze-Bad und der Leuze-Quelle erhält, aktuell nicht in Betrieb ist: „Das Mineralwasser ist auf Grund der besonderen Inhaltsstoffe sehr aggressiv für alle Armaturen und Einbauteile.“ Das Tiefbauamt habe daher, schon vor einiger Zeit eine Fachfirma beauftragt zur Spezialreinigung für diesen Brunnen. Da sich durch das Mineralwasser schnell Ablagerungen bildeten, müssten die Zuleitungen gespült und gereinigt werden. Die Arbeiten dazu würden in Kürze beginnen. Die Anlage, so hofft das Tiefbauamt, „soll bis Pfingsten wieder in Betrieb gehen, wenn die Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind“. Auch äußerlich muss bis dahin einiges geschehen. Denn der derzeitige Anblick der Brunnen, lässt einen vom Trinken Abstand nehmen lässt, selbst wenn sie sprudelten.

Im Leuze und im Berg kann wieder getrunken werden

Ganz verzichten müssen die Mineralwasserfreunde auf den Trinkgenuss jedoch nicht. Nach Abschluss der zweiwöchigen Revisionsarbeiten steht das Leuze von Montag an wieder offen – und damit auch der Trinkbrunnen im Eingangsbereich. Auch im benachbarten Bad Berg kann wieder getrunken werden. Die dortigen Brunnen wurden laut Bäderverwaltung vor wenigen Tagen wieder in Betrieb genommen.