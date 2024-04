1 Auch Soldaten der Bundeswehr beteiligten sich an der Suche. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Der sechsjährige Arian aus Bremervörde bleibt weiter verschwunden. Am Sonntag hat die nun die bisher größte Suchaktion nach dem Jungen begonnen











Bei der Suche nach dem vermissten Arian aus dem niedersächsischen Bremervörde-Elm haben die Einsatzkräfte am Sonntag die bisher größte Suchaktion gestartet. Seit dem Vormittag durchsuchen rund 800 Helfer das Gebiet nördlich des Wohnorts des Vermissten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag im Lagezentrum in Bremervörde-Elm. Die Aktion habe um 9 Uhr in Kranenburg, einige Kilometer nördlich von Elm, begonnen. Die Einsatzkräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet nun vom Norden her in Richtung Elm.