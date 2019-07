12 Als Sturmhoffnung gekommen, steht Didi bis heute für die immer wieder verfehlte Einkaufspolitik der Roten. Im Sommer 1999 holten ihn der damalige VfB-Trainer Jürgen Röber und Manager Karlheinz Förster an den Neckar, nur um Monate später festzustellen, dass der Brasilianer gar kein Kreuzband mehr im rechten Knie hatte. Der VfB war blamiert, Didis Karriere vorbei und es folgte ein monatelanges Ringen, wer denn Schuld hatte an dem vielleicht größten Transfer-Flop der VfB-Geschichte. Foto: Baumann

Die jüngste Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart ist bereits jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher. Aber die Schwaben sind nicht der erste Fußball-Bundesligist, bei dem Dinge geradezu amateurhaft abliefen.

Stuttgart - Die abgebrochene Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart ist bereits jetzt ein Fall für die Geschichtsbücher. Aber die Schwaben sind nicht der erste Bundesligist, bei dem eine Mitgliederversammlung „in die Hose“ ging oder sich anderweite Vorbereitungen als geradezu amateurhaft herausgestellt haben.

Lesen Sie hier: Wie geht es jetzt weiter beim VfB Stuttgart?

Nun dürfte das den Verantwortliche am Neckar kein Trost sein – aber dennoch wollen wir in unserer Bildergalerie an einige der kuriosesten Dinge im hoch bezahlten Fußball-Profizirkus zurückerinnern. Von Wechselpannen, streikenden Faxgeräten, versehentlich gewählte Präsidenten oder austickenden Stars. Die Liste an Fehltritten im Fußball-Zirkus ist lang. Und ja, Sie ahnen es, auch der VfB Stuttgart ist in unserer Liste von Peinlichkeiten und Kuriositäten im Fußball-Business das eine oder andere Mal vertreten.

Lesen Sie hier: Kretschmann macht sich für Klinsmann stark

Viel Spaß beim Klicken und Schmunzeln!