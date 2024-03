1 Das Team hatte Lust, Gas zu geben: Andreas Scherle (rechts) und seine Bruder Jörg (links oben daneben) arbeiten mit den Mitarbeitern seit zwei Jahren auf den Stern hin. Foto:

Jörg und Andreas Scherle haben es geschafft: Das Restaurant im Stuttgarter Hotel zur Weinsteige hat den ersehnten Stern vom Guide Michelin bekommen. Und mit Cédric Staudenmayer kocht in Weinstadt nun einer der jüngsten Sterneköche Deutschlands.











Schon als die Einladung für die Sterne-Verleihung in Hamburg kam, lagen sich im Hotel zur Weinsteige alle in den Armen. „Darauf haben wir zwei Jahre lang intensiv hingearbeitet“, sagt Andreas Scherle. Am Dienstagabend nahm sein Bruder Jörg Scherle mit Sous Chef Holger Haag dann die Auszeichnung von Michelin entgegen. In der Küche stellte auf Menüs um und kreierte feinere, komplexere Gerichte. „Es ist eine großartige Wertschätzung unserer Arbeit“, freut sich Andreas Scherle nach der Verleihung. Bei Cédric Staudenmayer ging es ein wenig schneller: Der 25-Jährige eröffnete erst vor eineinhalb Jahren sein Restaurant in Weinstadt-Beutelsbach. Damit gibt es in Stuttgart nun neun Sterne-Restaurants und in der Region zwölf. Denn herunter gestuft wurde keiner der bisher ausgezeichneten Köche.