Verkehr Kreis Ludwigsburg: Der Radschnellweg zwischen Bietigheim und Stuttgart nimmt Fahrt auf

Die schnellen Radwegen sollen Pendlerinnen und Pendler dazu bewegen, vom Auto auf das Fahrrad oder Pedelec umzusteigen.

Baubeginn für die neue Verbindung im Kreis Ludwigsburg zwischen könnte 2026 sein. Die Kommunen verpflichten sich zur Mitarbeit.











Mit dem RS 21 zwischen Stuttgart und Bietigheim-Bissingen soll in diesem Jahr eine weitere Radschnellverbindung in die Planungsphase eintreten. Die anliegenden Städte sowie das Regierungspräsidium Stuttgart und der Landkreis haben sich in einer sogenannten Mitwirkungserklärung bereit erklärt, das Projekt gemeinsam positiv zu begleiten. Der RS 21 wird Bietigheim-Bissingen, Tamm, Ludwigsburg und Kornwestheim direkt mit Stuttgart verbinden. Die Radschnellverbindung wird dabei auch über die Markungen der Städte Freiberg am Neckar und Asperg verlaufen, die an die Trasse angeschlossen werden.