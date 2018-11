Vergewaltigungen im Kreis Esslingen Ermittler fassen 23-jährigen Verdächtigen in Nürtingen

Von red 27. November 2018 - 11:20 Uhr

Ein 23 Jahre alter Verdächtiger, der in Nürtingen zwei Frauen vergewaltigt haben soll, wurde von der Polizei festgenommen. (Symbolbild) Foto: dpa

Nach der Vergewaltigung von zwei Frauen in Nürtingen hat die Polizei nun einen Verdächtigen gefasst. Geprüft wird nun, ob er weitere Taten begangen hat.

Nürtingen - Nach zwei Vergewaltigungen im Nürtinger Stadtgebiet am 21. Oktober 2018 und am 1. November 2018 ist laut Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 23 Jahre alte Mann, der in Nürtingen (Kreis Esslingen) wohnt, wurde demnach am Sonntag festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Am Sonntagmorgen, 21. Oktober 2018, soll der Mann in der Marienstraße eine 30-Jährige angegriffen und vergewaltigt haben. Nur wenige hundert Meter vom ersten Tatort entfernt wurde am frühen Donnerstagmorgen, 1. November 2018, in der Gerberstraße eine 19-Jährige vergewaltigt.

Ermittlungsgruppe arbeitete unter Hochdruck

Eine bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen eingerichtete, zehnköpfige Ermittlungsgruppe habe nach den Taten unter Hochdruck an der Aufklärung gearbeitet. Zusätzlich seien im Nürtinger Stadtgebiet zu den tatrelevanten Zeiten uniformierte und zivile Fahndungskräfte unterwegs gewesen. Dies soll laut Polizei zum Fahndungserfolg geführt haben.

Vergangene Sonntagnacht fiel der 23-jährige Tatverdächtige in der Innenstadt Fahndungskräften auf, als er einer Fußgängerin mit etwas Abstand folgte. Bei der Personenkontrolle am Schillerplatz fanden die Beamten neben einer Schreckschusswaffe unter anderem auch eine Sturmhaube und Kondome. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Speichelprobe ergab gesuchte DNA-Spur

Die Ermittler entnahmen dem Tatverdächtigen eine Speichelprobe – diese ergab eine Übereinstimmung mit der DNA-Spur, die im Fall der Vergewaltigung der 19-Jährigen gesichert werden konnte. Der Beschuldigte ist teilweise geständig. Er wurde am Montagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt.

Der 23-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Arbeit der Ermittlungsgruppe an der vollständigen Aufklärung der beiden Taten dauert an. Geprüft wird auch, ob der Verdächtige weitere Straftaten begangen hat.