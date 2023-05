1 Dunkle Ecken besser ausleuchten gegen die Angst: Am Eckensee im Schlossgarten ist das schon geschehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Nach einer Vergewaltigung an der Königstraße stellt sich die Frage, ob selbst die Einkaufsmeile ein Angstraum ist. Die Polizei hat dazu eine klare Position.









Stuttgart - Diese Nachricht hat in Stuttgart Bestürzung hervorgerufen: Es war weder besonders spät noch an einem besonders abgelegenen Ort. Direkt an der Königstraße soll am vergangenen Wochenende eine junge Frau vergewaltigt worden sein, an einem Freitagabend um 21.45 Uhr. Vom Täter fehlt noch jede Spur. Die Polizei weiß nur, dass er etwa 20 Jahre alt ist, dunkle Haare und einen auffälligen Leberfleck hat – und eine blaue Tüte mit Pfandflaschen dabeihatte.