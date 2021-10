1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Am Freitagabend wird eine 16-Jährige mutmaßlich von einem unbekannten Mann vergewaltigt. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.















Stuttgart - Eine 16-Jährige ist am Freitagabend an der Königstraße in Stuttgart-Mitte von einem Unbekannten mutmaßlich vergewaltigt worden.

Der Täter hatte die Jugendliche nach Angaben der Polizei gegen 21.45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 44 angesprochen. Kurz darauf soll er die junge Frau gegen ihren Willen geküsst und anschließend vergewaltigt haben.

Die 16-Jährige beschrieb den Unbekannten als etwa 20 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte dunkle kurze Haare und auffallende Leberflecken und Sommersprossen im Gesicht. Er trug ein dunkelblaues Oberteil sowie eine dunkle Hose und hatte eine blaue Tüte mit Leergut bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.