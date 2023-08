1 Die Abhängigkeiten zwischen Präsidium (im Bild Präsident Claus Vogt) und Vereinsbeirat sollen beseitigt werden. Foto: Baumann

Die Initiative zur Satzungsänderung beim VfB Stuttgart erhält neuen Diskussionsstoff. Nachdem die beiden Mitglieder Michael Reichl und Fabian Lang im Juli mehrere Anträge beim Fußball-Bundesligisten eingereicht haben, über die auf der Mitgliederversammlung am 10. September abgestimmt werden soll, wurde nun ein offener Brief an die Gremien des VfB publik. Darin sollen „neue Denkanstöße“ gegeben werden, wie die Verfasser des Briefs, die beiden Mitglieder Ron Merz und Oliver Benz, schreiben.